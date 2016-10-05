В Иркутской области преступника нашли через 11 лет благодаря ДТП

В Иркутской области сотрудники полиции раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад. Следствию случайно помогло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно версии следствия, трое молодых людей в мае 2005 года познакомились с девушкой, которую пригласили в свою компанию выпить. В процессе совместного распития алкогольных напитков мужчины вступили с девушкой с половые отношения. Однако в конце концов в компании завязалась ссора, и один из молодых людей набросился на девушку с ножом. Экспертиза впоследствии установила, что убитой было нанесено около сорока ножевых ранений.

Сотрудники полиции обнаружили на месте преступления отпечатки пальцев и занесли их в свою базу. Одиннадцать лет спустя при выяснении обстоятельств аварии обнаружилось совпадение отпечатков пальцев одного из ее участников с отпечатками, найденными на месте убийства. Мужчина дал показания против своего причастного к преступлению приятеля.

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