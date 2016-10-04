Житель Омска совершил за сутки 12 преступлений и получил за это 21 год тюрьмы

К 21 году колонии строгого режима приговорил Суд в Омской области рецидивиста, который за сутки совершил 12 преступлений. Об этом сообщает 4 октября сайт Следственного управления СК России (СКР) по региону.

Следствие выяснило, что 26 августа 2015 года 37-летний Абдрахманов совершил 12 дерзких преступлений: два убийства, покушение на убийство двух лиц, изнасилование, грабеж, незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, угон автомобиля, разбой, избиение, угрозу убийством и насильственные действия сексуального характера.

Сообщается, что Ермек Абдрахманов в тот день распивал спиртное со знакомыми. Один из собутыльников, 32-летний приятель, упрекнул его, что он неправильно живет и употребляет наркотики. После таких откровений недавно вышедший из тюрьмы Ермек Абдрахманов выхватил пистолет и выстрелил товарищу в голову. Пистолет был с глушителем, поэтому преступник без труда застрелил и спавшего 29-летнего знакомого, однако, оставшиеся в компании люди убийцу обезоружили, выкинув пистолет на улицу.

Абдрахманов пошедл искать ствол, а не найдя его, избил проходившего мимо мальчика, отобрав у него мобильник. После этого преступник попытался угнать машину, но у него не получилось и он взял такси и поехал к родственнику. На беду, родственника не было дома, зато была его сожительница, которую Абдрахманов ограбил и изнасиловал. На добытые таким способлом деньги преступник купил наркотик и в наркотическом дурмане пошел бродить по округе, совершив еще одно изнасилование и избиение.

Суд всю доказательную базу по преступлениям счел достаточной для приговора.