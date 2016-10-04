В Москве со стрельбой задержали двух угонщиков дорогостоящих иномарок (ВИДЕО)
4 октября 2016, 13:11 [ «АН-Москва» ]
Сотрудники МУРа при участии бойцов СОБРа задержали двоих участников этнической группировки, подозреваемых в серии краж дорогостоящих американских иномарок. Преступники оказали сопротивление.
После совершения очередного преступления автоугонщики пытались скрыться на Subaru в Красногорском районе Подмосковья. После того, как на требование остановиться и предупредительный выстрел преступники не отреагировали, правоохранителям пришлось открыть огонь по машине.
Обычно похищенных автомобили разукомплектовывались и продавались. При обыске в доме одного из задержанных были обнаружены комплекты регистрационных госномеров, оборудование для вскрытия замков автомобилей и прочие инструменты для угона. Предположительно, на счету уроженцев ближнего зарубежья не менее 10 похищений исключительно американских иномарок. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).
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