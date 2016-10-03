Как написать пост в Интернете стоимостью в полмиллиона

Пресненский суд города Москвы признал виновным в публикации экстремистских материалов Антона Носика, многим известного под непечатным ником в Живом Журнале.

Размещенный пост, благодаря которому в адрес блогера возбудили уголовное дело, появился в его блоге ещё год назад. Он назывался «Стереть Сирию с лица земли». Носик заявил, что не будет огорчен уничтожением этого государства и приветствовал воздушную операцию.

Про имеющейся у нас информации, блогера обязали выплатить штраф в размере полумиллиона рублей.

Антон Носик популярный журналист и писатель. Ведёт один из наиболее популярных блогов в Живом Журнале. Является соучредителем многих известных Интернет-ресурсов.

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