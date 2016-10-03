16-летнюю москвичку зарезал репетитор с судимостью

В минувшее воскресенье, 2 октября, в северо-западном районе столицы Строгино было найдено тело 16-летней школьницы. Возле стадиона «Янтарь» ее обнаружил случайный мужчина, совершавший утреннюю пробежку.

Вызванная на место трагедии «неотложка» не смогла спасти девушку. Подозреваемый в убийстве был быстро установлен. Им оказался приезжий из Свердловской области Артем Ревтов. 22-летний студент-математик, совмащавший учебу с репетиторством, несколько лет назад был осужден на пять лет условно за сбыт и потребление амфетамина, с помощью которого, по его собственному признанию, он пытался улучшить мозговую деятельность (юноша умудрился поступить сразу в два вуза, но ни один из них так и не закончил).

Как выяснил «Московский комсомолец», любитель школьных тусовок познакомился с дочерью концертного промоутера в соцсетях. В воскресенье утром (около 10 часов) новый знакомый пригласил Анастасию на свидание. Купив вино, парочка отправилась на стадион, но там по какой-то причине повздорила. По некоторым данным, Артем позвал девушку домой, но та не согласилась и решила уйти. Не желая мириться с отказом, Ревтов попытался удержать Настю, стягивая с нее куртку. Девушка отчаянно сопротивлялась.

Тогда молодой человек вытащил из кармана нож и полоснул школьницу по горлу. Та попыталась бежать, но ухажер догнал свою жертву и добил ножом в затылок. Правда, чуть позже он свел счеты с жизнью, вскрыв себе вены. Это случилось недалеко от места убийства девушки.





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