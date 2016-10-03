Судебный процесс по делу педофила "Медовика" начался в Санкт-Петербурге
3 октября 2016, 16:08 [«АН-онлайн», А. Смелая ]
В Петербурге начался судебный процесс по делу педофила по прозвищу "Медовик", мазавшего медом половые органы перед оральным сношением с ребенком. Также появились фотографии маньяка, который на протяжении шести лет насиловал своего пасынка в особо извращенной форме.
Как стало известно ИА "Народные новости", на протяжении шести лет мужчина насиловал своего пасынка, восьмилетнего сына сожительницы. Насилие над ребенком он совершал с 2010 года, даже после того, как расстался со своей сожительницей – по предварительной информации, женщина не была удовлетворена их интимной жизнью.
После расставания с мамой мальчика Медовик продолжил встречи с ребенком на своей территории. Мальчик очень привязался к своему мучителю, который во время сношений практиковал садомазохизм, порол ребенка, а также использовал в интимных играх с несовершеннолетним пылесос. Развращение ребенка Медовик снимал на видео.
Медовику грозит до 20 лет лишения свободы.
по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 03.10.16