Жителя Нижнекамска осудили на 2 года за распространение интимных фото
3 октября 2016, 15:12 [ «АН-онлайн» ]
Нижнекамская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего Евгения Бабкина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), пп. «б», «в», чч. 2, 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов).
Судом установлено, что в январе 2016 года Бабкин получил от ранее знакомой для ремонта мобильный телефон и, обнаружив в нём фотографии интимного характера, перенёс их копии на свой телефон. Через месяц Бабкин создал в социальной сети в Интернете страницу от имени девушки, а также распространил в различных группах социальной сети её фотографии в обнаженном виде.
В марте 2016 года Бабкин со своей страницы в социальной сети под вымышленным именем направил ей сообщение, приложив фото порнографического содержания.
Бабкин свою вину полностью признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
по сообщению портала "ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА" 23.09.16