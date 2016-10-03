В Москве полиция прикрыла подпольный банк

Преступную деятельность организованной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями, пресекла полиция Москвы. По предварительной оценке СК РФ, мошенники сумели обналичить около 730 млн руб.

Организованная преступная группа занималась выводом со счетов денежных средств для различных организаций и индивидуальных предпринимателей за соответствующее вознаграждение, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Доход подозреваемых от незаконного обналичивания денежной массы превысил 47 миллионов рублей, передает РИА Новости.

В правоохранительных органах имеется информация, что деньги «подпольные банкиры» обналичивали за 6,5% от суммы, тем самым можно подсчитать, что через их руки прошло не менее 730 миллионов рублей.

За незаконные банковские операции задержано девять подозреваемых, и проведено 24 обыска на территории Москвы и Московского региона. Изъято более 100 печатей юридических лиц и денежные средства в сумме более 12 миллионов рублей, 130 тысяч долларов и 70 тысяч евро. Всем задержанным грозит до семи лет тюрьмы.