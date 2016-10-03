Блогер Носик признан виновным по делу об экстремизме

Блогер Антон Носик был признан виновным по делу об экстремизме и возбуждении вражды за свою публикацию в “Живом журнале”.

Год назад Носик в своем блоге разместил пост, в котором поддержал военную операцию российских войск в Сирии. По заключению суда, пост, содержавший сравнения Сирии с нацистской Германией, был направлен на разжигание ненависти к сирийцам.

Сам блогер не признал себя виновным. Он заявил, что право открыто выражать свое мнение гарантировано Конституцией, и другие пользователи не обязаны читать его и соглашаться с ним. Адвокат Носика также подчеркнул, что блогер высказывал свое личное мнение.

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