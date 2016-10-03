Сотрудники правоохранительных органов, расследующие убийство 15-летней девушки, озвучили несколько версий произошедшего. Так,согласно одной из них, подозреваемый мог решиться на убийство возлюбленной из-за разрыва отношений с ней.

Как сообщает Life, девушка желала расстаться с 22-летним приезжим студентом. Следствие допускает, что во время встречи на стадионе молодой человек хотел выяснить отношения, но школьница не стала его слушать и, развернувшись, попыталась уйти. Тогда студент догнал ее и перерезал горло.

Однако сотрудники полиции не исключают и другой мотив. Как стало известно, семья погибшей незадолго до трагедии купила квартиру в элитном доме, которую подозреваемых мог желать получить в качестве приданого. В этом случае расставание тоже было ему невыгодным.

Напомним, студент одного из московских учебных заведений, подозревавшийся в убийстве своей возлюбленной, покончил с собой неподалеку от места преступления.

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