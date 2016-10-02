Напавший на синагогу в Москве госпитализирован
2 октября 2016, 19:58 [ «АН-онлайн» ]
Задержанный за совершение нападения на Московскую хоральную синагогу, расположенную в Большом Спасоглинищевском переулке, житель подмосковного Королева госпитализирован в специальное медицинское учреждение.
Как выяснилось ранее, задержанным оказался концертмейстер Свято-Тихоновского гуманитарного университета. "Могу предположить, что у задержанного Лебедева развился бредовый психоз на религиозной почве. Это послужило толчком к захвату синагоги. А вот причин для развития могло быть две: либо это плановое осеннее обострение психических заболеваний, либо мужчина перестал принимать таблетки", - рассказала "ВМ" заместитель главного врача по медицинской части №15, психиатр Майя Белова.
Ранее сообщалось, что в Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на Московскую хоральную синагогу, расположенную в Большом Спасоглинищевском переулке. Дело заведено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.
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