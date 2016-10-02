В Москве задержан украинский язычник-сектант

Задержанный сектант Владимир Куровский называет себя Верховным волхвом украинского неоязыческого объединения "Родовое огнище славянской родной веры". Он был задержан полицией 1 октября в Москве.

Владимира Куровского задержали при встрече с его «паствой», что проходила в самом центре российской столицы.

Полицию заинтересовали многочисленные объявления в Интернете, из которых явствовало, что готовится массовый миссионерский тур вождя украинских неоязычников по России, - стартовал тур, разумеется, в Москве.

Тур, понятное дело, не состоялся: 1 октября в 11.30 Куровский, который в это время проводил занятие для нескольких десятков человек в тренинг-зале у метро "Тульская", был задержан нарядом полиции и доставлен в Симоновский районный суд. Суд признал Куровского виновным в нарушении статьи УК РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации, совершённое в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области» и приговорен к штрафу в пять тысяч рублей и принудительной депортации на Украину, сообщает «Лайф».