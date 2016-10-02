В Абхазии трое особо опасных заключенных устроили побег

Из следственного изолятора в Абхазии 2 октября сбежали трое заключенных. По факту побега возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД. Местонахождение беглых пока не установлено.

Побег осуществили заключенные СИЗО в селе Дранда Гулрыпшского района. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание сбежавших, сообщает ТАСС.

Установлено, что побег совершен в ночь на 1 октября в 02.36 по московскому времени. Сбежали Гурам Инапшба (приговорен к 15 годам заключения за убийство), Реваз Угрехелидзе (получил 11 лет за покушение на убийство) и Бачуки Латария, ранее уже совершавший побег из СИЗО и задержанный (получил срок за похищение человека с применением оружия). Зеки совершили побег через незапертые двери, затем проникли в административный корпус СИЗО, потом - на второй этаж здания, где взломали оконную решетку в одной из комнат и спустились во внешний двор. Установлено, что в момент побега вход пропускного пункта охрана по неизвестной причине не контролировала.

В связи с побегом министр внутренних дел республики Аслан Кобахия отстранил от занимаемой должности начальника СИЗО Геннадия Чхетия.