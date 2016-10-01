Один из полицейских признал вину по делу об организации притонов с детьми

Пресненский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в организации в столице гей-притона с несовершеннолетними мальчиками. Бывший сотрудник полиции Александр Валуев - признал вину в инкриминируемых преступлениях.

Он помещен под домашний арест на срок предварительного расследования - до 29 ноября.

Арестованы начальник отдела угрозыска ОМВД по району Ивановское Андрей Ломакин, бывший оперуполномоченный угрозыска ОМВД по району Перово Александр Рубанов и бывший водитель ППС по району Перово Игорь Фролов. Решение вопроса о мере пресечения в отношении еще одного подозреваемого - оперуполномоченного ОМВД по району Ивановское Вадима Лойко - суд отложил до 3 октября.

Как ранее сообщалось, полицейские подозреваются в организации гей-притона с использованием несовершеннолетних для вымогательства в последующем денег у лиц, воспользовавшихся услугами сутенеров. В общей сложности мошенники смогли получить суммы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона.

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