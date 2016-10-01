В Москве арестован экс-полицейский по делу о крышевании притона с детьми

Пресненский суд Москвы в субботу санкционировал арест бывшего оперуполномоченного угрозыска ОМВД по району Перово Александра Рубанова, подозреваемого в причастности к организации гей-притона с малолетними.

Рубанов зключен под стражу сроком до 29 ноября. Как считает следователь, он мог предпринять попытку скрыться от следствия и оказать влияние на ход расследования.

Полицейские подозреваются в организации гей-притона с использованием несовершеннолетних для вымогательства в последующем денег у лиц, воспользовавшихся услугами сутенеров, в Москве были задержаны восемь человек, трое - сотрудники полиции. Несовершеннолетние передавали правоохранителям информацию о благосостоянии клиента и, если он оказывался богатым, его задерживали и вымогали деньги. В общей сложности мошенники смогли получить суммы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона.

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