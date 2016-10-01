В Пензе арестован сексуальный маньяк

Следствие установило, что уроженец Пензы отвозил жертв в лесной массив и под угрозой физической расправы насиловал их. Пока доказано, что молодой человек причастен как минимум к двум преступлениям.

По информации следствия, в июле 2016 года жительница Пензенской области познакомилась в соцсети с молодым человеком, который при личной встрече напал на девушку и вывез в лесной массив, где совершил изнасилование, сообщает портал 1pnz.ru. В ходе расследования выяснилось, что парень ранее уже совершал аналогичные преступления. В Следственном комитете сообщили, что одну из своих жертв подозреваемый склонял к действиям сексуального характера на протяжении целого года, шантажируя ее возможностью публикации ее откровенной фотосессии, которую он сделал при первом их знакомстве. В настоящее время уголовное дело предполагаемого насильника направлено в суд для рассмотрения по существу.