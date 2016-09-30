Семерых полицейских в Москве обвиняют в ловле педофилов на живца

Семеро сотрудников правоохранительных органов были задержаны по подозрению в использовании детей в поимке педофилов.

По предварительным данным, полицейские придумали схему получения денег незаконным путем. Используя детей для выявления граждан, склонных к совращению несовершеннолетних, полицейские задерживали их, а затем вымогали денежные средства за закрытие уголовного дела. В данный момент следствие ходатайствует об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пока полицейским вменяется в вину организация преступного сообщества и участие в нем, однако не исключается, что в дальнейшем количество статей в деле может возрасти.

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