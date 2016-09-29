В Мордовии учитель физкультуры учил школьницу не тому, чему надо было

Преподаватель физкультуры одной из мордовских школ задержан за секс со своей ученицей, а при обыске у преподавателя-педофила полиция изъяла экстремистскую литературу и наркотические вещества.

Задержание педагога провели сотрудники УФСБ совместно с местной полицией. Следствие выяснило, что 35-летний педагог вступил в половую связь с 15-летней ученицей. Мужчина был задержан на месте преступления.

После, при обыске в его квартире был найден пакет с наркотическими веществами, от которого задержанный пытался избавиться. Во время обысков дома у педофила полиция нашла запрещённую экстремистскую литературу, передает «Лайф».

В настоящее время проводятся следственные действия по сбору доказательственной базы по данному делу, задержанный помещен под стражу.