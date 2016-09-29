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Московский суд приговорил террориста к 4 годам колонии

29 сентября 2016, 15:33 [ «АН-Москва» ]

Московский суд приговорил террориста к 4 годам колонии
pixabay.com

В Москве получил тюремный срок очередной участник запрещенной на территории РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Абдунаби Зоидов. Приговор суда: 4,4 года колонии.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что Зоидов с лета 2014 года по октябрь 2015 года регулярно участвовал в собраниях организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая группировка, запрещена в России). Собрания проходили в различных жилых помещениях Москвы, где для пропаганды идей группировки и привлечения новых сторонников изучалась идеологическая литература. Задержан Абдунаби Зоидов был 19 октября 2015 года сотрудниками ФСБ, передает «Росбалт».

Зоидов приговорен к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

 

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