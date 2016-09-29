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//Криминал

Главу Колпино задержали за разбойное нападение

29 сентября 2016, 13:13 [ «АН-онлайн» ]

Главу Колпино задержали за разбойное нападение
Фото:pixabay.com

Глава муниципального образования Колпино Вадим Иванов был задержан в своем кабинете за разбойное нападение. По данным следствия, в 2003 году он вместе с другими подельниками напал на предпринимательницу, а через год стал депутатом Совета.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают градоначальника в участии в нападении на предпринимательницу из Санкт-Петербурга. Налетчики поджидали свою жертву в подъезде жилого дома, зная, что при ней будет крупная сумма денег - 50 тысяч долларов. Угрожая оружием и избив телохранителя, злоумышленники отняли у предпринимательницы сумку и скрылись на автомобиле. Почти все участники нападения, включая сестру потерпевшей, которая и навела налетчиков, были найдены и понесли наказание. Неизвестным долгое время остался только один нападавший, которым, по версии следствия, оказался Вадим Иванов.

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