Глава муниципального образования Колпино Вадим Иванов был задержан в своем кабинете за разбойное нападение. По данным следствия, в 2003 году он вместе с другими подельниками напал на предпринимательницу, а через год стал депутатом Совета.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают градоначальника в участии в нападении на предпринимательницу из Санкт-Петербурга. Налетчики поджидали свою жертву в подъезде жилого дома, зная, что при ней будет крупная сумма денег - 50 тысяч долларов. Угрожая оружием и избив телохранителя, злоумышленники отняли у предпринимательницы сумку и скрылись на автомобиле. Почти все участники нападения, включая сестру потерпевшей, которая и навела налетчиков, были найдены и понесли наказание. Неизвестным долгое время остался только один нападавший, которым, по версии следствия, оказался Вадим Иванов.

Читайте также:

Другие криминальные новости

См. все новости дня