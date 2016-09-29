Партия американского контрабандного оружия была задержана во Внуково
29 сентября 2016, 12:21 [ «АН-онлайн» ]
Сотрудники таможни аэропорта Внуково совместно с работниками Центральной таможни пресекли канал незаконной поставки в Россию оружия из США. В ходе досмотра международных почтовых отправлений были обнаружены детали автоматической винтовки AR-15.
При получении почтового отправления был задержан гражданин России. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что он организовал торговлю оружием и комплектующими иностранного производства с помощью одного из оружейных форумов в интернете. В результате обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, а также в его автомобиле и на дачном участке было обнаружено свыше 1500 патронов, а также комплектующие для огнестрельного оружия.
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