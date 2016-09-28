67-летняя женщина поздно вечером возвращалась из гостей домой. В темном месте к ней подошли две плотные молодые женщины. Без разговоров они толкнули пенсионерку, а затем начали пинать ногами.

Женщина сопротивлялась, пыталась кричать. Грабительницы на ее просьбы оставить ее в покое никак не реагировали. Они забрали у женщины сотовый, а также сняли с потерпевшей, которая годилась им в матери, все золотые украшения.

Собираясь в гости, женщина принарядилась и надела две цепочки, браслет, шесть колец (общей стоимостью примерно в 90 тысяч рублей). Молодые женщины все это забрали себе, а слабо сопротивлявшейся пенсионерке сломали палец.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личности преступниц. Ими оказались неработающие жительницы Лянгасово. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Часть украшений у девушек изъята, вторую часть они уже успели отнести в ломбард.

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