Мнимый охотник украл 25 тысяч рублей и банковские карты

В начале прошлой недели в кировское городское общество охотников и рыболовов пришел мужчина, который представился охотником. Он поинтересовался, сколько стоит лицензия для охоты на боровую дичь.

Спросил охотник и про то, где находятся ближайшие банкоматы, где можно положить или снять деньги.

После его ухода одна из сотрудниц обнаружила пропажу своего коричневого кошелька, в котором лежало 25 тысяч рублей и несколько банковских карт.

Сейчас мужчину разыскивает полиция. По описанию с ними беседовал русоволосый мужчина ростом 170-175 см в куртке темно-коричневого цвета. Был одет в темные брюки, черные туфли и светлую кепку.

Всех, кто опознал мужчину на фото, просьба позвонить по телефону: 8-900-523-50-80.