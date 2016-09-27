Сотрудники московской полиции задержали четырех мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на квартиру в центральном округе столицы, освободив при этом захваченного преступниками владельца жилища.

Появившаяся ранее информация, что в центре Москвы преступники захватили и удерживают заложника, не верна, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спецоперация велась в два этапа: в подъезде были задержаны двое из преступников, а два других уже были в это время в квартире, угрожали хозяину и пытались отобрать ценные вещи. При их задержании хозяин квартиры не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сети появилось видео, как из дома в центре Москвы выводят одного из задержанных бандитов.

Ранее сообщалось, что на улице Малые Каменщики в районе Таганки сегодня, 27 сентября двое неизвестных, угрожая мужчине пистолетом, захватили его в заложники и требовали большую сумму денег. Спецназ провел операцию по освобождению.





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