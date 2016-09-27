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Победа на торгах за 600 тысяч рублей

27 сентября 2016, 12:48 [ «АН-Вятка» ]

Победа на торгах за 600 тысяч рублей
Фото pixabay.com

СУ СК России по Кировской области возбудил уголовное дело в отношении конкурсного управляющего ООО «Паллет». Он подозревается в получении взятки за продажу производственного помещения по минимальной цене.

Также он пообещал потенциальному покупателю, что тот победит в открытых торгах. Взамен конкурсный управляющий потребовал 600 тысяч рублей. Передачу денег организовали через брата подозреваемого: сделку оформили как оказание юридических услуг посредством заключения агентского договора.

23 сентября состоялась передача денег. Брат подозреваемого был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время получения денежных средств, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Конкурсный управляющий — под домашним арестом.

 

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