Связанная и удушенная воспитательница полдня пролежала в съемной квартире

Тело 27-летней Евгении З. обнаружила соседка по съемной квартире, спустя почти 12 часов после ее убийства. Женщина с бигудями на голове была полуобнажена, руки связаны за спиной скотчем, а на шее затянут шнур от удлинителя.

Непонятное убийство обычного логопеда детского сада произошло в одном из домов, расположенном на Рязанском проспекте столицы. Возможно, женщина пыталась дать отпор грабителям. По предварительным данным, из квартиры пропали золотые украшения погибшей, передает РЕН ТВ. В настоящее время полицейские пытаются восстановить картину убийства и выяснить мотив преступников.





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