В Удмуртии подросток расстрелял группу детей

17-летний учащийся одного из техникумов города Глазов в Удмуртии несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в группу учеников младших классов, которые выходили из школы после уроков.

В итоге один ребенок ранен в руку, ногу и лицо, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную пресс-службу МВД.

Известно, что подросток «развлекался» стрельбой из пневматического пистолета в воздух, но увидев группу учеников 4-го класса, перевел огонь на них. О состоянии раненого 9-летнего ребенка не сообщается, но пули прошли по касательной в руку и ногу, а одна застряла в щеке.

Полиция уточнила, что учащийся техникума несколько лет состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В настоящее время с него взята подписка о невыезде и возбуждено уголовное дело по статье о нанесении насильственных действий, причинивших физическую боль.