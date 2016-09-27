В Петербурге 80-летняя пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

С легким ножевым ранением шеи доставлена в городскую больницу № 26 жительница Санкт-Петербурга, прогнавшая из своей квартиры грабителя, вооруженного ножом. Инцидент произошел 27 сентября рано утром.

Грабитель влез в квартиру через балкон во Фрунзенском районе Петербурга и проник в квартиру на 4-м этаже дома, что на улице Бухарестской. 80-летняя хозяйка встала на пути непрошенного гостя, тот ударил ее ножом в шею и скрылся, не желая продолжать поединок. Прибывшая на место ЧП бригада «скорой помощи» госпитализировала пенсионерку , а полиция ищет грабителя, передает «Лайф».

Отмечается, что преступник воспользовался строительными лесами, чтобы влезть на балкон квартиры.