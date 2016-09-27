В Подмосковье охранник супермаркета убил покупателя

Покупатель, которого охранник заподозрил в краже, скончался в больнице через несколько дней, так и не придя в сознание. Диагноз врачей при поступлении больного: разрыв селезёнки и большая кровопотеря.

Инцидент произошел в подмосковном Домодедове на улице 25 лет Октября. Охранник супермаркета "Я любимый" жестоко избил мужчину, которого заподозрил в краже. Пострадавшего, 36-летнего уроженца Чувашской Республики Константина А., доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, передает «Лайф», ссылаясь на источник в полиции.

Через несколько дней после избиения мужчина скончался в клинике, так и не придя в сознание. Полиция Домодедова проводит доследственную проверку по факту избиения.