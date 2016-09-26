Полицейский, по вине которого в Подмосковье погибли четыре человека, арестован

В Пушкинском районе суд арестовал сотрудника полиции, который устроил пьяное ДТП, в котором погибла семья священника. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Сам же полицейский от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Ранее оперуполномоченный был уволен из органов.

Напомним, днем в субботу, 24 сентября, в сети появилась видеозапись с места аварии в Московской области, в которой погибли четыре человека.

Руководство подмосковной полиции оперативно отреагировало на пьяное ДТП оперуполномоченного, в результате которого на 41-м километре Ярославского шоссе погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.

Как выяснилось, погибла семья дьякона Воскресенского собора Алексия Шумилина. Погиб сам священнослужитель, его супруга Юлия, которая работала в Ярославской епархии, его мать Татьяна, а также дочка Мария. Старший сын священника Михаил был госпитализирован в тяжелом состоянии.