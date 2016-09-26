На днях в правоохранительные органы обратился житель Нолинска (Нолинский район Кировской области), который рассказал, что ему позвонили якобы из «прокуратуры» и пообещали перевести 500 тысяч рублей.

Как сообщили 57-летнему мужчине телефонные аферисты — а это были они — жителю Нолинска полагается «моральная компенсация». Якобы медицинских аппарат, который мужчина, действительно, приобрел 5 лет назад, является контрафактным. Его необходимо изъять, а мужчине будут возвращены деньги, ни много, ни мало — полмиллиона рублей. Правда, перед этим владелец медаппарата должен выплатить «страховку» - 300 тысяч рублей.

Такой суммы у мужчины не оказалось. Но «сотрудники прокуратуры» быстро согласились на гораздо меньший размер страховки. Житель Нолинска перевел на расчетный счет аферистов 158 тысяч рублей и стал ждать, когда же ему перечислят полмиллиона рублей.

Только через несколько дней он заподозрил, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

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