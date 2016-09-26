В Петербурге убили владельца порностудии

Мотивы убийства пока неизвестны, труп мужчины обнаружили с многочисленными колото-резаными ранами на теле. Сообщается, что труп потерпевшего был найден вечером минувшего воскресенья в помещении студии.

Следствие выяснило, что в здании Центрального района Санкт-Петербурга располагалась студия по оказанию приват-услуг. Клиенты оплачивали видеочаты с девушками. В помещении для этого были установлены видеокамеры и компьютеры, сообщает «Лайф».

Известно, что убитого звали Станислав Я. Журналисты выяснили, что ранения были странные: исколоты только ноги мужчины. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».