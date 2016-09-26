В Москве автоугонщик устроил ДТП и скрылся

В угоне иномарки подозревают сотрудника автомойки на юге Москвы, во всяком случае, так считают коллеги 29-летнего парня. Угнана была Skoda, которую хозяйка оставила в ночь на 22 сентября для химчистки салона.

Клиентка автомойки рассказала, что в ночь с 21 на 22 сентября она оставила свой автомобиль для химчистки салона, но машина пропала. Полиция задержала угонщика, им оказался ранее судимый уроженец южной республики 29 лет, работавший мойщиком машин. Мужчина объяснил, что на угон пошел из-за финансовых проблем: автомобиль он планировал продать на запчасти, но этот план рухнул после того как он попал на нем в аварию. Теперь мойщик-угонщик ответит перед законом по статье «Кража».