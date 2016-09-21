Украина хочет от России подтверждения смерти Жилина

Украина направит в РФ ходатайство о подтверждении смерти главы украинской общественной организации "Оплот" Евгения Жилина. ГПУ закроет производство против Жилина только после подтверждения, что он убит.

Об этом сказал на пресс-конференции глава департамента спецрасследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Он отметил, что после подтверждения смерти Жилин будет снят с розыска в Украине. В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, если подозреваемый умер, то дело направляется в суд для закрытия по факту смерти, добавил Горбатюк.

Ранее сообщалось, что пресс-служба ГУ СК РФ по Москве и Подмосковью заявила о том, что следствие рассматривает в качестве одной из причин убийства Евгения Жилина его долги.

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При стрельбе в ресторане «Ветерок» в подмосковном поселке Горки-2 на Рублевско-Успенском шоссе погиб один человек, второй получил тяжелые ранения. Убитым оказался глава украинской организации "Оплот" Евгений Жилин.



