Пресс-служба ГУ СК РФ по Москве и Подмосковью заявила о том, что следствие рассматривает в качестве одной из причин убийства Евгения Жилина его долги. Об этом рассказали следователям знакомые Жилина.

В ходе обыска дома лидера движения "Оплот" правоохранители обнаружили несколько долговых расписок на крупные суммы денег. Он много занимал как на Украине, так и в России. Один из долговых документов выписан на сумму в 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что подмосковные следователи отрабатывают несколько версий убийства лидера украинской общественной организации "Оплот", противника киевского Евромайдана Евгения Жилина. Приоритетной версией является коммерческая деятельность Евгения Жилина, следователи не исключили и личные неприязненные отношения.

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