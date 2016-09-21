Бизнесмен из Ленобласти обвинил экс-полицейского в нападении

Вячеслав Батов, находящийся на скамье подсудимых за ранее совершенный расстрел пяти человек, утверждает, что пострадавший сам набросился на него в гостиничном номере в Шлиссельбурге.



Бизнесмен из Ленобласти, избивший экс-полицейского, подал встречное заявление. Об этом ИА "Народные новости" сообщили источник в правоохранительных органах. Вячеслав Батов, находящийся на скамье подсудимых за ранее совершенный расстрел пяти человек, утверждает, что пострадавший сам набросился на него в гостиничном номере.



Генеральный директор крупнейшей "Жилищно-управляющей компании" Шлиссельбурга Вячеслав Батов, которого обвинили в жестоком избиении экс-полицейского, дал показания о том, что пострадавший Сергей Ларионов сам спровоцировал драку и нанес ему травмы. Оба участника конфликта отправлены на медицинское освидетельствование для фиксации полученных травм, после чего в зависимости от результатов экспертизы будет принято решение в отношении кого из них возбуждать уголовное дело.



Напомним, что в субботу в Шлиссельбурге в номере гостиницы "Атлантида" бизнесмен и экс-полицейский отдыхали в номере с двумя девушками. Вечеринка сопровождалась употреблением алкогольных напитков и закончилась дракой из-за несовпадения мнения по поводу общего знакомого. Сергей Ларионов попал в больницу с тяжелыми травмами, а Батов скрылся с места происшествия. Позднее сотрудники полиции установили его местонахождение и взяли показания.



Вячеслав Батов стал широко известен в СМИ после расстрела пяти человек на дискотеке в деревне Молодцово. Туда он приехал вместе со своим лучшим другом, местным депутатом от "Единой России" и сыном градоначальника Андреем Хоменко. Молодые люди хотели познакомиться с девушками, но поссорились с местными жителями и открыли стрельбу из травматического оружия по толпе. В результате нападения были ранены пять человек. Прокуратура настаивала на аресте Батова до вынесения приговора судом, но он был отпущен под подписку о невыезде.

по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 21.09.16