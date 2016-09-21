Пенсионерка-самогонщица убила грубого покупателя
21 сентября 2016, 12:36 [ «АН-онлайн» ]
Усольский городской суд приговорил 61-летнюю жительницу села Мишелевка Усольского района к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство соседа – когда тот в грубой форме попросил у нее самогон в долг, женщина воткнула ему в шею кухонный нож.
Как сообщает пресс-служба суда, преступление произошло в День Победы, 9 мая этого года, когда пенсионерка и ее односельчанин выпивали вместе. На судебном заседании женщина во всем призналась, пояснив, что алкоголь возбудил в ней агрессию к людям и толкнул ее на преступный путь.
Прокурор настаивал на девяти годах лишения свободы, однако суд, учитывая пожилой возраст женщины, признание ею вины, а также поведение погибшего, который был зачинщиком ссоры, решил сократить срок.
Отметим, супруга погибшего отказалась предъявлять исковые требования к пенсионерке, сославшись на невосполнимость утраты близкого человека. Защитник самогонщицы подала апелляционную жалобу на суровость приговора. Окончательное решение по делу примет Иркутский областной суд.
по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 20.09.16