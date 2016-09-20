14-летняя девочка забеременела от 25-летнего мужа
20 сентября 2016, 21:35 [ «АН-онлайн» ]
В Курске за половую связь с девушкой-подростком 25-летний парень оказался в поле зрения правоохранительных органов. Не помогло даже то, что девушка является его женой.
Как уточняет СУ СК РФ по Курской области, армянин приехал в Курск из Армении в начале 2015 года с конкретной целью - обзавестись женой. С будущей супругой 2001 года рождения тогда же он и начал общаться и вскоре была определена дата помолвки. В октябре того же года, на основании армянских обычаев, они стали мужем и женой, после чего по обоюдному согласию стали проживать вместе.
Вскоре девушка забеременела и встала на учет в женскую консультацию. Тогда необычной для российских реалий семьей заинтересовались полицейские.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
по сообщению портала "КУРСК СИТИ" 19.09.16