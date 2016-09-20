14-летняя девочка забеременела от 25-летнего мужа

Украина обещает восстановить разрушенный Донбасс... за счет России |Малышка утонула в ведре с водой |Президент Белоруссии: Россия давит на нас! |Росалкоголь: в России стали в два раза больше делать "подпольную водку" |WADA подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованной хакерами |Washington Post предрекает Путину крах системы |Заявка Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС принята Евросоюзом |Подмосковная резня бензопилой: мужчина отсек дачнику кисть |Россия оплатила WADA отстранение своих спортсменов от Олимпиады |Экономист: повышение НДС негативно скажется на доходах населения |На юге Москвы рухнул строительный кран |Лавров и Керри встретились в Нью-Йорке |Челябинская область организует прямые поставки зернобобовых в Китай |Мусоровоз опрокинулся в Москве и засыпал дорогу содержимым |Правительство РФ объявило гонорары паралимпийцев |Дмитрий Медведев встретился с сыном Фиделя Кастро в Москве |Песков прокомментировал предложение Минфина повысить страховые взносы |Бывший участник телешоу "Дом-2" задержан в Москве |На Сочи надвигается шторм |Охотник на Ямале перепутал рыбака с белкой и убил его |Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру на борту самолета, летевшего в США |Пилот самолета авиакомпании Saudia Airlines запросил срочную помощь |Водитель маршрутки избил девочку из-за разговора по телефону |В Москве спасли запертого в автомобиле годовалого ребенка |В Москве мужчина изнасиловал двоих детей в кабине лифта |В Москве мертвую женщину обнаружили в одном из отелей на Тверской |Байкер сбил насмерть пожилого мужчину и погиб сам в Новой Москве |США "трясут" с ВТБ пять миллионов долларов |Завершился 7-й тур РФПЛ |Вылетевший в Москву из Норильска Boeing вернулся в аэропорт из-за неисправности