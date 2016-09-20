Сексуального маньяка из Миасса опознали по его стволу

Арестован подозреваемый в серии изнасилований в Челябинске и Миассе.

30 августа в Миассе произошло нападение на 32-летнюю женщину. Мужчина пытался принудить женщину к сексу под угрозой травматического пистолета. Насильника напугал прохожий, в результате чего оружие осталось на месте происшествия. По генетическому материалу, найденному на оставленном пистолете, был опознан, а потом и арестован в Карабаше 26-летний мужчина. Подозреваемый ранее неоднократно судим за преступления сексуального характера.

По версии следствия, арестованный совершал подобные преступления неоднократно в Челябинске и Миассе. Мужчине предъявлены обвинения по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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