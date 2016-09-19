В Жуковском предприниматель убит у собственного дома

В городе Жуковский Московской области неизвестный расстрелял местного бизнесмена из охотничьего ружья. Убийца поджидал жертву рано утром около его дома. По факту убийства предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Преступник сделал пять выстрелов в бизнесмена, шедшего к своей машине, после чего исчез. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.

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