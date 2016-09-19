Житель Санкт-Петербурга признался в изнасиловании ста женщин в Белоруссии

В Белоруссии задержали серийного насильника из России. Мужчина совершал преступления на протяжении нескольких десятилетий. Его жертвами стали сто женщин.

По данным белорусских правоохранительных органов, которые приводит life.ru, житель Санкт-Петербурга насиловал женщин во время своего пребывания у родственников, проживающих в соседнем государстве. Первый случай произошел в далеком 1994 году. Среди представительниц слабого пола, над которым надругался злоумышленник – женщины разных возрастов, в том числе несовершеннолетние.

Остановить насильника органам правопорядка удалось лишь в 2015 году. Задержанный мужчина в совершенных преступлениях сознался.

В настоящее время следствие продолжает устанавливать личности изнасилованных россиянином женщин.

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