Сотрудники вологодской полиции задержали 31 –летнего Сергея Жаркова. Мужчина подозревается в совершении убийств ребенка и его матери, а также в изнасиловании и грабеже. Жарков задержан в селе Ильинское.

В розыск Сергей Жарков был объявлен накануне: в отделения полиции Вологодской области разослали приметы человека, убившего 14 сентября 52-летнюю женщину и ее 11-летнего сына. Утром того же дня появилось сообщение об изнасиловании девушки и ограблении ее квартиры. Следствие располагает данными, что все это – дело рук Сергея Жаркова. Подозреваемый во всех упомянутых преступлениях задержан 18 сентября в 11.00 в окрестностях села Ильинское Череповецкого района и доставлен в следственные органы, решается вопрос об его аресте.