В Тольятти на избирательном участке полицейский применил оружие

Источники в правоохранительных органах сообщили СМИ об инциденте на одном из избирательных участков Тольятти. Мужчина попытался напасть с ножом на сотрудника ГИБДД возле избирательного участка.

Полицейский осуществлял патрулирование в районе участка, когда на него напал с ножом человек, по всем признакам, в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранитель дважды выстрелил в воздух, прежде чем открыть огонь на поражение и ранил нападавшего в ногу, сообщает «Лайф».

Сообщается, что инцидент начался с просьбы подвыпившего мужчины к полицейскому «дать посмотреть пистолетик». Страж порядка по понятной причине отказал, после чего любопытный и пьяный мужчина бросился на полицейского с ножом.

В пресс-службе МВД по Самарской области данную информацию подтвердили. Сообщается, что задержанному за нападение на полицейского мужчине 38 лет и он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.