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Грозовскому предъявлено обвинение в развращении трех школьниц

17 сентября 2016, 19:21 [ «АН-онлайн» ]

Грозовскому предъявлено обвинение в развращении трех школьниц
spb.sledcom.ru

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу предъявило обвинение в педофилии священнику Глебу Грозовскому, которого доставили из Москвы в Петербург. Заочно постановление было вынесено 2 года назад.

Грозовский обвиняется в совершении развратных действий в отношении троих девочек.

С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранен от служения в связи с выдвинутыми обвинениями. Он уехал в Израиль по туристической визе, где пытался получить гражданство страны. Позже его задержала полиция.

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Священник Грозовский, подозреваемый в педофилии, доставлен в Петербург.

 

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