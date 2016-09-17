Грозовскому предъявлено обвинение в развращении трех школьниц

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу предъявило обвинение в педофилии священнику Глебу Грозовскому, которого доставили из Москвы в Петербург. Заочно постановление было вынесено 2 года назад.

Грозовский обвиняется в совершении развратных действий в отношении троих девочек.

С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранен от служения в связи с выдвинутыми обвинениями. Он уехал в Израиль по туристической визе, где пытался получить гражданство страны. Позже его задержала полиция.

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Экстрадированный из Израиля священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, в ожидании этапирования в Санкт-Петербург находится в камере, где содержатся подозреваемые в сексуальном насилии.

Священник Грозовский, подозреваемый в педофилии, доставлен в Петербург.