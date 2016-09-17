В Москве по факту дорожного конфликта со стрельбой и ранения из травматики водителя полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Очередной дорожный конфликт произошел в минувшую пятницу на Кутузовском проспекте в центре столицы.

Вчера днем около 13 часов неизвестный на автомобиле Porsche Cayenne несколько раз выстрелил в своего оппонента - водителя автомобиля Toyota - и скрылся с места происшествия.

Пострадавший мужчина был госпитализирован. Автомобиль Porsche Cayenne, на котором уехал стрелок, объявлен в розыск. По данным полиции, злоумышленник стрелял из травматического пистолета, передает ТАСС.

"АН-онлайн" ранее писали, что момент расстрела мужчины водителем Porsche на Кутузовском проспекте в Москве попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Читайте также:

Другие криминальные новости