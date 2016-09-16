Он по поддельной докладной записке похитил из офиса фирмы четыре кофейных аппарата, два из которых успел реализовать. «Бизнес» получился неплохим: преступник мог обогатиться на 600 тысяч рублей.

Задержанный сумел продать два из похищенных автоматов, когда его задержала полиция на востоке Москвы. В пресс-службе МВД Москвы журналистам рассказали, что преступление произошло в августе нынешнего года: мошенник привез в офис фирмы поддельные документы на вывоз арендованных кофейных автоматов. Больше этих автоматов владелец не видел, пока два из них ему не вернула полиция.

Сообщается, что материальный ущерб составил свыше 600 тысяч рублей. Задержанный – 36-летний безработный житель Московской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».