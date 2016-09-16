В Биробиджане подростка посадят за то, что он сжег спящего соседа

В Биробиджане суд присяжных признал виновным 18-летнего студента местного колледжа в убийстве с особой жестокостью (часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса).

Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Еврейской автономной области. Молодой человек получил 16 лет заключения за то, что облил бензином и поджег соседа, спавшего на лестничной клетке.

"Обвиняемый с места преступления скрылся, выбросил бутылку из-под бензина, вернулся домой и лег спать", — отметили в СКР. Другие жильцы дома пытались оказать помощь потерпевшему, но он скончался на месте от ожогов.

Вину в содеянном молодой человек не признал.