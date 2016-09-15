СКР отказался комментировать связь священника с ребенком

Начата внутренняя проверка в отношении клирика, который заподозрен в любовной связи с несовершеннолетней.

Однако в региональном управлении Следственного комитета России (СКР)отказались комментировать этот факт, сославшись на незаконность распространения сведений о несовершеннолетних потерпевших по уголовным делам.

Оданко в СМИ есть упоминания о сообщении следователей от 24 августа. Тогда управление СКР заявило о возбуждении уголовного дела по факту «полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (часть 1 статьи 134 УК РФ).

О преступлении в отношении дочери заявила жительница одного из сел Асиновского района. По ее словам, интимная связь была у ребенка с односельчанином. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.