В Москве задержан насильник

Сотрудники полиции совместно со специалистами Следственного комитета РФ установили и задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в центре Москвы. Об этом сообщили журналистам в СК РФ столицы.

Следствие считает, что преступление произошло 13 сентября этого года: молодой человек, находясь в подъезде жилого дома во 2-м Крестовском переулке, изнасиловал 17-летнюю девушку, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, передает ТАСС.

В настоящее время насильник задержан и дает показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

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