В Череповце глава семьи обнаружил жену и одиннадцатилетнего сына убитыми

В квартире жилого дома в городе Череповце были обнаружены тела 51-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, тела были найдены мужем, когда он вернулся с работы около шести часов вечера. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек, один из которых несовершеннолетний.

В данный момент не сообщается, что послужило мотивом для убийства и были ли из квартиры похищены ценные вещи. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками следственных органов, на месте преступления работают криминалисты.

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